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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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С 1 апреля в сумских лесах начался «Сезон тишины»

В соответствии с требованиями Закона Украины от 09.04.2015 № 332 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране животного мира» в период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня запрещается проведение любых работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).

Статьей 87 КоАП за нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Непринятие мер по предотвращению гибели диких животных, ухудшению среды их обитания и условий миграции или добычи диких животных, терпящих бедствие, - влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Госэкоинспекция в Сумской области обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований части пятой статьи 39 Закона Украины «О животном мире» предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами при осуществлении любой деятельности, влияет или может повлиять на состояние животного мира в период массового размножения.

Общество Сезон тишины
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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