С 1 апреля в сумских лесах начался «Сезон тишины»

Статьей 87 КоАП за нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Непринятие мер по предотвращению гибели диких животных, ухудшению среды их обитания и условий миграции или добычи диких животных, терпящих бедствие, - влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Госэкоинспекция в Сумской области обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований части пятой статьи 39 Закона Украины «О животном мире» предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами при осуществлении любой деятельности, влияет или может повлиять на состояние животного мира в период массового размножения.
С 1 апреля по 15 июня в Сумской области уже в третий раз объявляется сезон тишины - именно в этот...
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