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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42306

На Сумщине отцу-педофилу дали 6 лет за решеткой

К 6 годам лишения свободы осужден мужчина, который развращал собственную малолетнюю дочь.

Сегодня, 4 апреля, Белопольским районным судом провозглашен приговор по делу в отношении лица, обвиняемого в развращении собственной малолетней дочери, а также в нанесении средних телесных повреждений своей жене.

В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено и доказано в суде, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на ее развращения. Об указанный факт девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям. Кроме того, в декабре 2018 года во время ссоры с женой обвиняемый ударил ее в область челюсти. Женщина получила телесные повреждения в виде двустороннего перелома нижней челюсти со смещением отломков.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 156 УК Украины, и на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Мера пресечения Н. до вступления приговора в законную силу оставлена содержания под стражей.

Срок отбывания наказания считать со дня задержания, то есть с 17 января 2019 года.

Право Белопольский район Нанесение телесных повреждений Педофил Приговор суда
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