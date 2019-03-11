На Сумщине за три месяца уплачено 3,4 млрд грн налогов

В разрезе основных налогов Государственного бюджета поступления составили:
- рентная плата за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, газового конденсата – 781,1 млн грн,
- налог на добавленную стоимость – 552,6 млн грн,
- налог на прибыль - 256 млн. грн,
- налог на доходы физических лиц - 300,3 млн грн,
военный сбор - 79 млн гривен.
В марте 2019 года государственная казна получила от налогоплательщиков Сумщины 709,5 млн грн, что больше сбора за соответствующий период прошлого года на 34 млн грн, или на 5 процентов.
В местные бюджеты Сумской области специалисты фискальной службы в течение января-марта 2019 года обеспечили сбор в сумме 1,4 млрд грн, что больше сбора за соответствующий период прошлого года на 217 млн грн, или на 18 процентов.
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