Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57283

На Сумщине за три месяца уплачено 3,4 млрд грн налогов

Главным управлением ГФС в Сумской области в январе-марте 2019 года обеспечен сбор в Государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн, что больше сбора за соответствующий период прошлого года на 158,8 млн грн, или на 8,5 процента.

В разрезе основных налогов Государственного бюджета поступления составили:

- рентная плата за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, газового конденсата – 781,1 млн грн,

- налог на добавленную стоимость – 552,6 млн грн,

- налог на прибыль - 256 млн. грн,

- налог на доходы физических лиц - 300,3 млн грн,

военный сбор - 79 млн гривен.

В марте 2019 года государственная казна получила от налогоплательщиков Сумщины 709,5 млн грн, что больше сбора за соответствующий период прошлого года на 34 млн грн, или на 5 процентов.

В местные бюджеты Сумской области специалисты фискальной службы в течение января-марта 2019 года обеспечили сбор в сумме 1,4 млрд грн, что больше сбора за соответствующий период прошлого года на 217 млн грн, или на 18 процентов.

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