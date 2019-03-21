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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05277

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

В ближайшие дни погода Сумщины существенно не изменится, в пятницу и на выходных без осадков, ночью около 0 ºС, днем температура воздуха повысится.

5 апреля - без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -2 .. + 3 ºС, днем +7 .. + 12 ºС.

6-7 апреля - без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -1 .. + 4 ºС, днем +10 .. + 15 ºС.

Общество Прогноз погоды
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По тематике

01.04.2019 10:41

Прогноз погоды на Сумщине на середину недели

После солнечных выходных, в понедельник погода еще порадует жителей Сумщины теплом....

28.03.2019 16:39

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Погода последних дней марта на Сумщине будет формироваться под влиянием антициклона....

25.03.2019 16:43

Прогноз погоды на Сумщине на три дня

Погода на неделе, которая началась, будет достаточно разнообразной....

В субботу прогнозируется ухудшение погоды
22.03.2019 17:42

В субботу прогнозируется ухудшение погоды

На 23 марта синоптики прогнозируют ухудшение погоды: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с....

21.03.2019 17:13

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

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На Сумщине посчитали все бюллетени
02.04.2019 10:59
На Сумщине дали 8 лет за разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку
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Битва петиций продолжается: сумские пенсионеры против платного проезда в час пик
Сегодня 17:06
В Тростянце отопительный сезон закончат на 5 дней позже, чем в Сумах
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Сумчанин сделал библиотеку в подъезде многоэтажки (видео)
Сегодня 16:38
На четвертый день в мэрии Сум заметили попытку рейдерского захвата коммунальных автостоянок
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Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды
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Сегодня 15:57
На Сумщине отцу-педофилу дали 6 лет за решеткой
Сегодня 15:42
С 1 апреля в сумских лесах начался «Сезон тишины»
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02.04.2019 14:13
Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
01.04.2019 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
01.04.2019 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
01.04.2019 07:38
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29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
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Афиша

«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
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19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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