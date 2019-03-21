Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды В ближайшие дни погода Сумщины существенно не изменится, в пятницу и на выходных без осадков, ночью около 0 ºС, днем температура воздуха повысится.

5 апреля - без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -2 .. + 3 ºС, днем +7 .. + 12 ºС. 6-7 апреля - без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -1 .. + 4 ºС, днем +10 .. + 15 ºС.