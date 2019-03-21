Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

5 апреля - без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -2 .. + 3 ºС, днем +7 .. + 12 ºС.
6-7 апреля - без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -1 .. + 4 ºС, днем +10 .. + 15 ºС.
После солнечных выходных, в понедельник погода еще порадует жителей Сумщины теплом....
Погода последних дней марта на Сумщине будет формироваться под влиянием антициклона....
Погода на неделе, которая началась, будет достаточно разнообразной....
На 23 марта синоптики прогнозируют ухудшение погоды: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...