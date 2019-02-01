На четвертый день в мэрии Сум заметили попытку рейдерского захвата коммунальных автостоянок КП «Паркинг» продолжает отстаивать право собственности на имущество, расположенное на автостоянках, которые пытались захватить неизвестные, говорится на сайте Сумского горсовета.

Как сообщили на коммунальном предприятии, 1 апреля около 4:00 утра неизвестные лица появились сразу на всех пяти автостоянках КП «Паркинг».

Они предъявили документы о праве собственности на имущество, расположенное на территории автостоянки, и настаивали на немедленном ее освобождении.

На место происшествия прибыли правоохранители. После проведения следственных действий, лиц, которые, по мнению руководства коммунального предприятия, попытались осуществить рейдерский захват, был отпущен до выяснения всех обстоятельств. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 и ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов и использование заведомо поддельного документа».

Напомним: информация о попытке захвата коммунального имущества стала известна еще в понедельник, через несколько часов после события.