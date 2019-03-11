В Тростянце отопительный сезон закончат на 5 дней позже, чем в Сумах Отопительный сезон в Тростянце завершают 10 апреля.

Соответствующее решение приняли сегодня, 4 апреля, члены исполнительного комитета Тростянецкого городского совета на своем внеочередном заседании.

Докладывая на заседании, главный специалист-энергоменеджер Дмитрий Сорока сообщил, что гидрометцентр прогнозирует увеличение среднесуточной температуры окружающего воздуха до +8 ºС. Поэтому, для экономии бюджетных средств, решено приостановить отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы.

В решении также указано: в случае уменьшения среднесуточной температуры окружающего воздуха ниже +8 ºС теплоснабжение в учреждениях бюджетной сферы Тростянецкой городской ОТГ будет восстановлено.

Напомним: в Сумах отключать отопление в жилых домах начнут уже завтра, 5 аперля.