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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59155

В Тростянце отопительный сезон закончат на 5 дней позже, чем в Сумах

Отопительный сезон в Тростянце завершают 10 апреля.

Соответствующее решение приняли сегодня, 4 апреля, члены исполнительного комитета Тростянецкого городского совета на своем внеочередном заседании.

Докладывая на заседании, главный специалист-энергоменеджер Дмитрий Сорока сообщил, что гидрометцентр прогнозирует увеличение среднесуточной температуры окружающего воздуха до +8 ºС. Поэтому, для экономии бюджетных средств, решено приостановить отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы.

В решении также указано: в случае уменьшения среднесуточной температуры окружающего воздуха ниже +8 ºС теплоснабжение в учреждениях бюджетной сферы Тростянецкой городской ОТГ будет восстановлено.

Напомним: в Сумах отключать отопление в жилых домах начнут уже завтра, 5 аперля.

Общество Отопительный сезон Тростянец
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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