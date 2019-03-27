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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06191

Битва петиций продолжается: сумские пенсионеры против платного проезда в час пик

На сайте онлайн-петиций зарегистрирована петиция «Против рассмотрения петиции за установление платного проезда для пенсионеров по возрасту в часы пик. В дальнейшем продолжить обеспечение поддержки и социальной защиты пожилых людей».

«Предлагаем власти не рассматривать петицию №1611 об установлении платного проезда для пенсионеров по возрасту в часы пик.

Бесплатный проезд для пенсионеров предоставляет возможности обеспечения поддержки и социальной защиты пожилых людей. Это особенно важно в условиях существенного уменьшения пенсионного обеспечения и роста цен и тарифов. Уровень пенсий должен соответствовать уровню цен и тарифов. Использование пенсионерами транспорта, в котором введен бесплатный проезд, является вынужденным в условиях ограничения видов и количества такого транспорта, потому что на маршрутках они не ездят – дорого, да еще и неудобно. Например, в Харькове проезд в маршрутках для пенсионеров является бесплатным. Сейчас даже вызов врача на дом практически невозможен, то в какой же еще время, если не утром ехать к врачу или на сдачу анализов. Давайте сохраним для старых и уже не очень здоровых людей еще и возможность передвижения.

Вопрос возможности перевозки пассажиров в часы пик надо решать путем соответствующей корректировки графиков движения транспорта КП СГС «Электроавтотранс» в часы пик, развития и увеличения количества подвижного состава КП СГС «Электроавтотранс», что безусловно нужно решать через расходы бюджета города и пути развития городского хозяйства и в том числе КП СГС «Электроавтотранс», - пишет автор петиции Сема Павел Варфоломеевич.

Подписать петицию можно здесь.

Упоминаемая петиция за 10 дней набрала уже 220 голосов. Еще в запасе целых 35 дней.

Напомним: в прошлом году уже была подобная битва петиций: против бесплатного проезда в коммунальном транспорте и такая же антипетиция.

Общество Бесплатный проезд Петиция
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