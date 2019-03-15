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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03219

Водитель предоставил сумским копам для проверки сомнительные документы

При обеспечении безопасности дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово, что на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», экипаж патрульных остановил автомобиль MAN с полуприцепом, на котором находились два трактора.

Проверяя документы, стражи порядка установили, что разрешение на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, не соответствует данным, указанным в полицейской базе. Стоит отметить, что автомобиль и прицеп, которые должны были транспортировать груз, были совсем другими.

Объяснить обстоятельства данного происшествия водитель не смог.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Патрульная полиция
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