Водитель предоставил сумским копам для проверки сомнительные документы

Проверяя документы, стражи порядка установили, что разрешение на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, не соответствует данным, указанным в полицейской базе. Стоит отметить, что автомобиль и прицеп, которые должны были транспортировать груз, были совсем другими.
Объяснить обстоятельства данного происшествия водитель не смог.
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