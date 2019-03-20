На Сумщине дали 8 лет за разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку К 8 годам лишения свободы осужден житель Тростянецкого района, который совершил разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя с. Боромля Тростянецкого района, который совершил разбойное нападение на пенсионерку.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что 12 апреля 2018 года около 14.30 обвиняемый находился в с. Верхняя Сыроватка Сумского района. Проходя мимо одного из домов, мужчина увидел во дворе пожилую женщину. Злоумышленник подошел к 87-летней бабушки и представился работником газовой службы. Чтобы был повод зайти в дом, мужчина сообщил той, что ему необходимо снять показатели газового счетчика.

Как только за злоумышленником закрылись входные двери, он сразу набросился с кулаками на пожилую женщину, требуя отдать ему все ценные вещи и деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала нападающему все, что у нее было - 1 тыс. грн. Всего нападающий нанес женщине более 20 ударов. Потерпевшая провела на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении более двух недель.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника только 26 мая 2018 года. Приговор он ждал в СИЗО. В судебном заседании обвиняемый вину свою признал частично. Утверждал, что он не планировал нападать на бабушку, а не найдя в доме никаких ценностей, разозлился и ударил старушку не более двух раз.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, по приговору Заречного районного суда г. Сумы от 3 апреля 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 187 (разбой, квалифицирующим признаком которого является проникновение в жилище) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.