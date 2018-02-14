Сумские щепкинцы побывали в гостях у Гоголя Сумской театр имени М.С.Щепкина выступил на фестивале «В гостях у Гоголя» в Полтаве.

3 апреля Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина принял участие в XI Открытом региональном фестивале «В гостях у Гоголя 2019», посвященный 210-летию со дня рождения Николая Гоголя.

В рамках мероприятия в Полтаву пригласили театральные коллективы из городов Одесса, Киев, Сумы, Харьков, Коломыя и других.

На суд достопочтенного жюри и требовательного зрителя щепкинці достойно представили спектакль «Подколесин» Николая Гоголя, в который вошли такие известные его произведения как: «Тяжба», «Женитьба» и «Утро делового человека», в оригинальной постановке профессора Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого, заслуженного деятеля искусств Украины Константина Дубинина.

Выступление на фестивале сумского театра оказалось ярким, интересным и удачным, - щепкинцы продемонстрировав свой высокий профессионализм и художественную мастерство, получили искреннюю благодарность и признание зрителей. Как и ожидалось, спектакль прошел при аншлаге.