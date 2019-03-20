Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50161

Сумские пограничники обнаружили антиукраинскую литературу

На Сумщине не допущен ввоз антиукраинской литературы.

В пункте пропуска «Бачевск» сотрудниками Сумского пограничного отряда пресекли попытку ввоза из Российской Федерации на территорию Украины печатной продукции антиукраинской направленности одного из самых активных пропагандистов Русского мира.

В дальнейшем ее планировалось распространить на территории Украины. Эта литература издание «Лимбус Пресс» под названием «Третья Империя. Россия, которая должна быть». Продолжаются проверочные мероприятия.

Право Антиукраинская литература Пограничники
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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