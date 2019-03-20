Сумские пограничники обнаружили антиукраинскую литературу На Сумщине не допущен ввоз антиукраинской литературы.

В пункте пропуска «Бачевск» сотрудниками Сумского пограничного отряда пресекли попытку ввоза из Российской Федерации на территорию Украины печатной продукции антиукраинской направленности одного из самых активных пропагандистов Русского мира.

В дальнейшем ее планировалось распространить на территории Украины. Эта литература издание «Лимбус Пресс» под названием «Третья Империя. Россия, которая должна быть». Продолжаются проверочные мероприятия.