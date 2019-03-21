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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:0291

ПФК «Сумы» может быть исключен из состава ПФЛ за нарушение кодекса честной игры

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Украины выступила с заявлением относительно событий вокруг клуба первой лиги ПФК «Сумы».

Проводится расследование о причастности клуба к участию в договорных матчах. В заявлении ПФЛ говорится:

«На данный момент все материалы по клубу «Сумы», в том числе материалы расследований Национальной полиции Украины в нескольких томах, рассматриваются КДК ФФУ. Орган осуществления футбольного правосудия провел несколько заседаний, стремясь всесторонне и объективно рассмотреть все аспекты этого непростого дела. Очередное заседание КДК ФФУ по делу ПФК «Сумы» запланировано на 11 апреля 2019 года. В связи с этим просим футбольную общественность запастись терпением и дождаться решения дисциплинарного органа ФФУ по этому вопросу. Именно после принятия решения КДК ФФУ, Администрация ПФЛ, руководствуясь собственным Уставом и регламентными нормами, инициирует созыв Совета лиг, где члены ПФЛ смогут принять решение о дальнейшей судьбе клуба».

Отмечается, что согласно Устава ПФЛ, клуб может быть исключен из состава Лиги за совершение действий, противоречащих положениям Кодекса этики и честной игры ФФУ.

Руководство ПФЛ подчеркивает, что исповедует принцип нулевой толерантности к нечестной игре в футболе и сотрудничает с соответствующими органами ФФУ и Национальной полиции Украины, максимально способствуя им в расследованиях, сообщает sport.ua.

Спорт Договорные матчи ПФК «Сумы» Футбол
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