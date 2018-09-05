Сумчан запрошують на драму про війну Донбас 5 квітня у Сумській міській галереї покажуть воєнну драму «Іній».

«Іній» — копродукційна литовсько-французько-українсько-польська воєнна драма 2017 року про війну на Донбасі. За сюжетом, молодому литовцю Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити — і зрозуміти — справжню окупацію і війну. Разом із гуманітарним конвоєм він прямує з Литви до України, де доля зводить його із двома військовими журналістами. Реальність виявляється набагато жорстокішою за романтичні уявлення молодого литовця, кидаючи його у вир війни. Тріо буде змушене подолати свої психологічні межі та збудувати міцні відносини. Вони не погоджуються ні з чим, окрім свого бажання бути там, де вони є, кожен з власних причин. На зруйнованій окупантами території Рокас знаходить своє справжнє кохання.

Початок о 17:00. Вхід вільний.