Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины

В первые день наши спортсмены выступили так: Педоренко Николай - 1 место (до 55 кг, класс арм1), Сасса Анатолий - 2 место (свыше 100 кг, класс арм3), Семеренко Сергей - 2 место (до 70кг, класс арм2), Касьяненко Владимир - 3 место (до 80кг, класс арм2), Котий Юрий - 2 место (до 60кг, класс арм2), Шумило Александр - 4 место (до 85кг, класс арм5), Клименко Богдан - 2 место (до 70кг, юниоры до 21 года), Литовцев Ростислав - 1 место (+65 кг, юноши до 15 лет).
15-17 декабря в Одессе проводился кубок Украины по армрестлингу....
На выходных в Полтаве проходил чемпионат Украины по армрестлингу среди студентов....
Сегодня, 18 октября, в турецкой Анталии на чемпионате мира по армрестлингу сумчане завоевали три медали в борьбе на правую руку....
В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку....
Представители сумского спортивного клуба инвалидов «Феникс» вернулись со спортивного фестиваля «Кутаиси-2018»....