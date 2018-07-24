Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:07235

Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 4 апреля, в Одессе стартовал чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов.

В первые день наши спортсмены выступили так: Педоренко Николай - 1 место (до 55 кг, класс арм1), Сасса Анатолий - 2 место (свыше 100 кг, класс арм3), Семеренко Сергей - 2 место (до 70кг, класс арм2), Касьяненко Владимир - 3 место (до 80кг, класс арм2), Котий Юрий - 2 место (до 60кг, класс арм2), Шумило Александр - 4 место (до 85кг, класс арм5), Клименко Богдан - 2 место (до 70кг, юниоры до 21 года), Литовцев Ростислав - 1 место (+65 кг, юноши до 15 лет).

Спорт Армрестлинг
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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