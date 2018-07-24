Сумские армрестлеры с медалями чемпионата Украины Сегодня, 4 апреля, в Одессе стартовал чемпионат Украины по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов и инвалидов.

В первые день наши спортсмены выступили так: Педоренко Николай - 1 место (до 55 кг, класс арм1), Сасса Анатолий - 2 место (свыше 100 кг, класс арм3), Семеренко Сергей - 2 место (до 70кг, класс арм2), Касьяненко Владимир - 3 место (до 80кг, класс арм2), Котий Юрий - 2 место (до 60кг, класс арм2), Шумило Александр - 4 место (до 85кг, класс арм5), Клименко Богдан - 2 место (до 70кг, юниоры до 21 года), Литовцев Ростислав - 1 место (+65 кг, юноши до 15 лет).