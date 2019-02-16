«Сумчанка» имеет шансы на полуфинал Сегодня, 4 апреля, в Барановичах прошел второй день VI Международного турнира среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество».

В этом году в турнире на призы Барановичского горисполкома принимают участие 10 команд из 4 стран: хозяева «Текстильщик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодонска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Барнаула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах играют украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.

Команды разделены на две подгруппы. В полуфиналы выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу «крест-накрест».

Турнир является подготовкой к чемпионатам своих стран, а также к Еврокубкам.

После победы в первый день над барнаульским «Коммунальщиком» 4:1, сегодня МСК «Сумчанка» сыграл две игры: ничья против «Динамо» из Электростали : и проигрыш «Виктории» Смолевичи – 0:6.

После двух дней у «Виктории» 9 очков, у «Динамо» и «Сумчанка» - по 4, у «Минска» - 3, у «Коммунальщика» - 0.

Завтра «Сумчанка» сыграет с «Минском». Шансы на полуфинал еще есть.