«Сумчанка» имеет шансы на полуфинал

В этом году в турнире на призы Барановичского горисполкома принимают участие 10 команд из 4 стран: хозяева «Текстильщик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодонска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Барнаула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах играют украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.
Команды разделены на две подгруппы. В полуфиналы выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу «крест-накрест».
Турнир является подготовкой к чемпионатам своих стран, а также к Еврокубкам.
После победы в первый день над барнаульским «Коммунальщиком» 4:1, сегодня МСК «Сумчанка» сыграл две игры: ничья против «Динамо» из Электростали : и проигрыш «Виктории» Смолевичи – 0:6.
После двух дней у «Виктории» 9 очков, у «Динамо» и «Сумчанка» - по 4, у «Минска» - 3, у «Коммунальщика» - 0.
Завтра «Сумчанка» сыграет с «Минском». Шансы на полуфинал еще есть.
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