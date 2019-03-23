Сумчан приглашают на футбол: бесплатно

В воскресенье, 7 апреля, в 21-ом туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» будет принимать «Авангард».
Соперник «горожан» сейчас занимает 6-ое место в турнирной таблице с 32 очками. У «Сум» 15 очков и 12-ое место – на границе выживания. Игра первого круга завершилась победой краматорчан дома со счетом 6: 0.
Матч «Сум» впервые с октября (напомним: три последних домашних игры первого круга «Сумы» играли в Ахтырке) пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный», начало игры в 13.00. Вход свободный.
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Украины выступила с заявлением относительно событий вокруг клуба первой лиги ПФК «Сумы»....
31 марта в передаче «Профутбол» на канале 2+2 журналисты раскрыли всю подноготную нечестной игры сумского клуба....
Домашний матч ПФК «Сумы» проведет на выезде....
И даже если заявится, то вряд ли проведет домашнюю игру дома....
Сегодня, 23 марта, ПФК «Сумы» должен был сыграть матч 19-го тура Первой лиги в Волочиске с местным «Агробизнес»....