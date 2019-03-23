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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан приглашают на футбол: бесплатно

ПФК «Сумы» будет принимать краматорский «Авангард»

В воскресенье, 7 апреля, в 21-ом туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» будет принимать «Авангард».

Соперник «горожан» сейчас занимает 6-ое место в турнирной таблице с 32 очками. У «Сум» 15 очков и 12-ое место – на границе выживания. Игра первого круга завершилась победой краматорчан дома со счетом 6: 0.

Матч «Сум» впервые с октября (напомним: три последних домашних игры первого круга «Сумы» играли в Ахтырке) пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный», начало игры в 13.00. Вход свободный.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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