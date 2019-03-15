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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32417

Экс-главный СБУшник Сумщины пошел на повышение

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владислава Косинского замглавы СБУ.

При этом Петр Порошенко еще одним указом уволил теперь уже бывшего замглаву СБУ Сергея Базюка.

Напомним: Владислав Косинский возглавлял управления СБУ в Сумской области с февраля 2017 по март 2019 года.

Право Владислав Косинский СБУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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