Экс-главный СБУшник Сумщины пошел на повышение Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владислава Косинского замглавы СБУ.

При этом Петр Порошенко еще одним указом уволил теперь уже бывшего замглаву СБУ Сергея Базюка.

Напомним: Владислав Косинский возглавлял управления СБУ в Сумской области с февраля 2017 по март 2019 года.