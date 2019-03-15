Экс-главный СБУшник Сумщины пошел на повышение

При этом Петр Порошенко еще одним указом уволил теперь уже бывшего замглаву СБУ Сергея Базюка.
Напомним: Владислав Косинский возглавлял управления СБУ в Сумской области с февраля 2017 по март 2019 года.
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