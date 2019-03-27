На Сумщине за неделю корью заболел 31 человек В Сумской области по состоянию на 4 апреля с начала года заболело корью 171 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 132 взрослых и 39 детей, в том числе в течение последней недели - 31 (25 взрослых и 6 детей). С начала года зарегистрировано 1 летальный случай.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.).