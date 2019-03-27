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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09292

Мэрия Глухова проводит опрос в Фейсбуке: когда заканчивать отопительный сезон

В исполнительный комитет Глуховского городского совета поступают обращения от жителей города по завершению отопительного сезона раньше 15 апреля.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Глуховского горсовета.

«Предлагаем вам принять участие в голосовании и высказать свое мнение о дате завершения отопительного сезона в Глухове. Голосование продлится до 8 апреля 2019 года.

Для нас важно мнение каждого из вас. Поэтому, ждем ваши предложения!» - говорится в сообщении.

Общество Глухов Опрос Отопительный сезон Фейсбук
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