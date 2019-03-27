Мэрия Глухова проводит опрос в Фейсбуке: когда заканчивать отопительный сезон

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Глуховского горсовета.
«Предлагаем вам принять участие в голосовании и высказать свое мнение о дате завершения отопительного сезона в Глухове. Голосование продлится до 8 апреля 2019 года.
Для нас важно мнение каждого из вас. Поэтому, ждем ваши предложения!» - говорится в сообщении.
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