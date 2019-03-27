В Сумской СИЗО пытались передать «травку» в доске для нарезания В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

При досмотре посылки, поступившей заключенному К. от гражданина Т., в доске для нарезки продуктов питания было обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета, заполненных веществом зеленого цвета, в измельченном состоянии, внешне похожим на наркотическое средство.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.