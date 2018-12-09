Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29237

Сумские вольники - призеры престижного турнира в Эстонии

30-31 марта в столице Эстонии состоялся крупнейший турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе «Tallinn Open», который в этом году собрал рекордные 2200 участников из 32 стран мира.

Стоит отметить, что этот турнир является сильнейшим в Европе и третьим в мире по составу и численности участников. Соревнования проводятся на 14 борцовских коврах, а медалями награждаются по 6 сильнейших борцов в каждой весовой категории.

Хороший результат показали воспитанники спортивного клуба «Тамирлан», ученики городской ДЮСШ по вольной борьбе, ФСО «Динамо».

Бронзовым призёром стал Максим Козырь (48 кг), который победил борцов из Франции и Латвии, а уступил лишь американцу.

Четвёртые места в активе Вадима Пономаренко (71 кг), который на пути к медали победил эстонца, хорвата, немца и француза, а уступил шведу и американцу и Дмитрия Котова (85 кг), который одолел литовца и двух латвийцев, а уступил спортсменам из Финляндии и России.

Подготовил спортсменов тренеры Сергей и Александр Скварчи.

По окончании турнира наша команда приняла участие в четырёхдневном учебно-тренировочном сборе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из США, ЮАР, Узбекистана, России, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Польши, Латвии, Эстонии, Украины и других стран.

Ребята плодотворно потренировались, набрались опыта, посмотрели достопримечательности Таллинна, прогулялись по набережной Балтийского моря.

Спорт Вольная борьба
view counter

По тематике

Сумские борцы отличились в Таллинне
01.04.2019 18:12

Сумские борцы отличились в Таллинне

29-31 марта проходил международный турнир по трем видам борьбы «Tallinn Open» в столице Эстонии....

Сумской вольник взял «бронзу» в Полтаве
05.03.2019 11:16

Сумской вольник взял «бронзу» в Полтаве

1-2 марта в Полтаве проходил XXVII Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти двукратного чемпиона мира И....

Сумские вольники отличились в Харькове
18.02.2019 10:57

Сумские вольники отличились в Харькове

16 февраля в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О. Саакяна....

Сумской борец стал бронзовым в Харькове
25.01.2019 14:12

Сумской борец стал бронзовым в Харькове

24 января в Харькове прошел Международный турнир по вольный борьбе памяти Леонида Дуная среди юношей 2002-2004 г.р....

Сумской борец с «серебром» в Белоруссии
09.12.2018 20:28

Сумской борец с «серебром» в Белоруссии

8-9 декабря в белорусском городе Пинск (Брестская область) состоялся традиционный международный турнир по вольной борьбе среди юношей 9-11 лет....

Новости

В Сумах не знают, что делать с историческим зданием
Сегодня 13:59
Сумские копы спасли очередного самоубийцу (видео)
Сегодня 13:43
«Сумыгаз» оштрафовали на 850 тысяч
Сегодня 13:32
Госисполнители описали гостиницу Сумского НПО
Сегодня 13:17
Сумчанам напоминают о порядке учета доходов при назначении субсидии
Сегодня 12:41
В Конотопе украли 761 тыс. грн на ремонте дороги
Сегодня 12:27
В Сумской ЦРБ выставили за дверь больную пневмонией из-за ветрянки
Сегодня 12:15
Сумские вольники - призеры престижного турнира в Эстонии
Сегодня 11:29
В Сумской СИЗО пытались передать «травку» в доске для нарезания
Сегодня 11:19
Мэрия Глухова проводит опрос в Фейсбуке: когда заканчивать отопительный сезон
Сегодня 11:09
На Сумщине за неделю корью заболел 31 человек
Сегодня 10:58
Экс-главный СБУшник Сумщины пошел на повышение
Сегодня 10:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.