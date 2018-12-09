Сумские вольники - призеры престижного турнира в Эстонии

Стоит отметить, что этот турнир является сильнейшим в Европе и третьим в мире по составу и численности участников. Соревнования проводятся на 14 борцовских коврах, а медалями награждаются по 6 сильнейших борцов в каждой весовой категории.
Хороший результат показали воспитанники спортивного клуба «Тамирлан», ученики городской ДЮСШ по вольной борьбе, ФСО «Динамо».
Бронзовым призёром стал Максим Козырь (48 кг), который победил борцов из Франции и Латвии, а уступил лишь американцу.
Четвёртые места в активе Вадима Пономаренко (71 кг), который на пути к медали победил эстонца, хорвата, немца и француза, а уступил шведу и американцу и Дмитрия Котова (85 кг), который одолел литовца и двух латвийцев, а уступил спортсменам из Финляндии и России.
Подготовил спортсменов тренеры Сергей и Александр Скварчи.
По окончании турнира наша команда приняла участие в четырёхдневном учебно-тренировочном сборе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из США, ЮАР, Узбекистана, России, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Польши, Латвии, Эстонии, Украины и других стран.
Ребята плодотворно потренировались, набрались опыта, посмотрели достопримечательности Таллинна, прогулялись по набережной Балтийского моря.
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