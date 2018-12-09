Сумские вольники - призеры престижного турнира в Эстонии 30-31 марта в столице Эстонии состоялся крупнейший турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе «Tallinn Open», который в этом году собрал рекордные 2200 участников из 32 стран мира.

Стоит отметить, что этот турнир является сильнейшим в Европе и третьим в мире по составу и численности участников. Соревнования проводятся на 14 борцовских коврах, а медалями награждаются по 6 сильнейших борцов в каждой весовой категории.

Хороший результат показали воспитанники спортивного клуба «Тамирлан», ученики городской ДЮСШ по вольной борьбе, ФСО «Динамо».

Бронзовым призёром стал Максим Козырь (48 кг), который победил борцов из Франции и Латвии, а уступил лишь американцу.

Четвёртые места в активе Вадима Пономаренко (71 кг), который на пути к медали победил эстонца, хорвата, немца и француза, а уступил шведу и американцу и Дмитрия Котова (85 кг), который одолел литовца и двух латвийцев, а уступил спортсменам из Финляндии и России.

Подготовил спортсменов тренеры Сергей и Александр Скварчи.

По окончании турнира наша команда приняла участие в четырёхдневном учебно-тренировочном сборе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из США, ЮАР, Узбекистана, России, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Польши, Латвии, Эстонии, Украины и других стран.

Ребята плодотворно потренировались, набрались опыта, посмотрели достопримечательности Таллинна, прогулялись по набережной Балтийского моря.