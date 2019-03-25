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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27270

В Конотопе украли 761 тыс. грн на ремонте дороги

На Сумщине будут судить директора ООО, которая присвоила более 761 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию дороги.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которая присвоила более 761 тыс. грн бюджетных средств при реконструкции дороги.

В ходе следствия, проведенного следователями полиции, установлено, что в 2016 году между указанным обществом и управлением жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета заключен договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция дороги по ул. Вильямса в г. Конотоп Сумской области».

После завершения ремонтных работ на основании составленных официальных документов на счет предприятия заказчик перечислил 1 млн 410 тыс. грн. Однако выяснилось, что во время реконструкции дороги отдельные ремонтные работы фактически были не выполнены, материалы были использованы некачественные или те, которые не предусмотрены проектно-сметной документацией.

В частности, при устройстве основания щебень должен был быть фракции 40-70 мм. Исполнитель использовала щебеночно-песчаную смесь, крупнейшая фракция которой составляет 40 мм. Толщина слоя составляет 11,5 см, вместо предусмотренных 15 см и т.п. При этом в составленные официальные документы руководитель предприятия внесла заведомо ложные сведения.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, всего, согласно заключению судебной дорожно-технической и комиссионного строительно-технической экспертизы фактическая стоимость работ составляет 649 тыс. грн. То есть, директор ООО присвоила более половины полученной суммы, с которыми в дальнейшем было совершено финансовые операции.

Действия директора предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов) УК Украины.

Ей грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Конотоп Распил Ремонт дороги
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