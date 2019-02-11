Сумчанам напоминают о порядке учета доходов при назначении субсидии Департамент социальной защиты населения напоминает о порядке учета доходов при назначении субсидии.

В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, для расчета размера пособия учитываются начисленные доходы членов домохозяйства и членов семьи лица из состава домохозяйства, достигшие 14-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются такие доходы.

Во избежание недоразумений при назначении субсидий, необходимо своевременно оформлять ID-карты для лиц, достигших указанного возраста, и информировать департамент социальной защиты населения в случае получения такого документа.

Также в случае любых изменений у лиц из состава домохозяйства, гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать департамент об обстоятельствах для пересчета субсидии, в частности: изменения персональных данных, социального статуса, изменений в составе семьи , перечень получаемых услуг и их предоставления.