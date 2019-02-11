Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17324

Госисполнители описали гостиницу Сумского НПО

Об этом сегодня, 5 апреля, во время брифинга сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Сумской области Ирина Свистун.

По ее словам, на 30 апреля назначены торги по спортивному комплексу завода. Описаны 116 единиц оборудования, которое не задействовано в производстве, и уже описан гостиничный комплекс, пишет sumy.today.

«Это помещение отеля на первом этаже по улице Труда. Там находится общежитие и в этом общежитии на первом этаже расположен этот комплекс. Он только описан, сейчас назначен эксперт, который сделает оценку комплекса, и он будет выставлен на реализацию», - пояснила И. Супрун.

По ее данным, сейчас Сумское НПО является лидером «долгового» рейтинга, задолжав заводчанам 26,5 млн грн. На втором месте - КП Шосткинский казенный завод «Звезда» с долгом в 4,6 млн грн. На третьем - ООО «Маш-Сервис», которое принадлежит Сумскому НПО (1,6 млн грн). В целом на Сумщине предприятия задолжали своим работникам более 33 миллионов гривен. Долги имеют 11 предприятий. И это только суммы долгов по зарплате, на которые судами выданы исполнительные листы.

«Задолженность по заработной плате - это позорное явление, которое свидетельствует о неплатежеспособности предприятия, - говорит И. Супрун. - Сам процесс принудительного исполнения является длительным. Погашение задолженности происходит со счетов, которые арестовываются, и, если там есть средства, то они распределяются между работниками. Вместе с этим проходит описание, оценка имущества и его реализация. За счет реализации имущества Сумского НПО удалось погасить почти 17 млн задолженности по заработной плате».

Право Долги по зарплате СМНПО
view counter

По тематике

22.02.2019 16:10

В Сумах снова говорили о задолженности на Сумском НПО

Руководству ПАО «Сумское НПО» необходимо принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по выплате заработной платы на предприятии....

Сумское НПО закрывает представительство в Киеве
19.02.2019 14:06

Сумское НПО закрывает представительство в Киеве

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть последнее представительство - в Киеве - в связи с оптимизацией организационной структуры....

15.02.2019 14:11

Сумское НПО должно за газ 127 млн грн

В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг....

11.02.2019 10:16

На Сумском НПО уже годовая задолженность по зарплате

На ПАО «Сумско НПО» уже 12 месяцев задолженности по заработной плате....

На Сумское НПО вернулся Лукьяненко
11.02.2019 09:17

На Сумское НПО вернулся Лукьяненко

После почти 6 лет изгнания 81-летнему почетному президенту «Сумского НПО» Владимиру Лукьяненко разрешили приходить на завод и знакомиться с положением...

Новости

В Сумах не знают, что делать с историческим зданием
Сегодня 13:59
Сумские копы спасли очередного самоубийцу (видео)
Сегодня 13:43
«Сумыгаз» оштрафовали на 850 тысяч
Сегодня 13:32
Госисполнители описали гостиницу Сумского НПО
Сегодня 13:17
Сумчанам напоминают о порядке учета доходов при назначении субсидии
Сегодня 12:41
В Конотопе украли 761 тыс. грн на ремонте дороги
Сегодня 12:27
В Сумской ЦРБ выставили за дверь больную пневмонией из-за ветрянки
Сегодня 12:15
Сумские вольники - призеры престижного турнира в Эстонии
Сегодня 11:29
В Сумской СИЗО пытались передать «травку» в доске для нарезания
Сегодня 11:19
Мэрия Глухова проводит опрос в Фейсбуке: когда заканчивать отопительный сезон
Сегодня 11:09
На Сумщине за неделю корью заболел 31 человек
Сегодня 10:58
Экс-главный СБУшник Сумщины пошел на повышение
Сегодня 10:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.