Госисполнители описали гостиницу Сумского НПО

По ее словам, на 30 апреля назначены торги по спортивному комплексу завода. Описаны 116 единиц оборудования, которое не задействовано в производстве, и уже описан гостиничный комплекс, пишет sumy.today.
«Это помещение отеля на первом этаже по улице Труда. Там находится общежитие и в этом общежитии на первом этаже расположен этот комплекс. Он только описан, сейчас назначен эксперт, который сделает оценку комплекса, и он будет выставлен на реализацию», - пояснила И. Супрун.
По ее данным, сейчас Сумское НПО является лидером «долгового» рейтинга, задолжав заводчанам 26,5 млн грн. На втором месте - КП Шосткинский казенный завод «Звезда» с долгом в 4,6 млн грн. На третьем - ООО «Маш-Сервис», которое принадлежит Сумскому НПО (1,6 млн грн). В целом на Сумщине предприятия задолжали своим работникам более 33 миллионов гривен. Долги имеют 11 предприятий. И это только суммы долгов по зарплате, на которые судами выданы исполнительные листы.
«Задолженность по заработной плате - это позорное явление, которое свидетельствует о неплатежеспособности предприятия, - говорит И. Супрун. - Сам процесс принудительного исполнения является длительным. Погашение задолженности происходит со счетов, которые арестовываются, и, если там есть средства, то они распределяются между работниками. Вместе с этим проходит описание, оценка имущества и его реализация. За счет реализации имущества Сумского НПО удалось погасить почти 17 млн задолженности по заработной плате».
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