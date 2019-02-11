Госисполнители описали гостиницу Сумского НПО Об этом сегодня, 5 апреля, во время брифинга сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Сумской области Ирина Свистун.

По ее словам, на 30 апреля назначены торги по спортивному комплексу завода. Описаны 116 единиц оборудования, которое не задействовано в производстве, и уже описан гостиничный комплекс, пишет sumy.today.

«Это помещение отеля на первом этаже по улице Труда. Там находится общежитие и в этом общежитии на первом этаже расположен этот комплекс. Он только описан, сейчас назначен эксперт, который сделает оценку комплекса, и он будет выставлен на реализацию», - пояснила И. Супрун.

По ее данным, сейчас Сумское НПО является лидером «долгового» рейтинга, задолжав заводчанам 26,5 млн грн. На втором месте - КП Шосткинский казенный завод «Звезда» с долгом в 4,6 млн грн. На третьем - ООО «Маш-Сервис», которое принадлежит Сумскому НПО (1,6 млн грн). В целом на Сумщине предприятия задолжали своим работникам более 33 миллионов гривен. Долги имеют 11 предприятий. И это только суммы долгов по зарплате, на которые судами выданы исполнительные листы.

«Задолженность по заработной плате - это позорное явление, которое свидетельствует о неплатежеспособности предприятия, - говорит И. Супрун. - Сам процесс принудительного исполнения является длительным. Погашение задолженности происходит со счетов, которые арестовываются, и, если там есть средства, то они распределяются между работниками. Вместе с этим проходит описание, оценка имущества и его реализация. За счет реализации имущества Сумского НПО удалось погасить почти 17 млн задолженности по заработной плате».