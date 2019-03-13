«Сумыгаз» оштрафовали на 850 тысяч НКРЭКУ оштрафовала ПАО «Сумыгаз» на 850 тыс. грн.

Также предприятие обязали сделать перерасчет - вернуть деньги потребителям за взятые с них коэффициенты для приведения объемов природного газа к стандартным условиям. Ввели такое в октябре 2018 года, сообщает UA:СУМИ.