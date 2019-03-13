«Сумыгаз» оштрафовали на 850 тысяч

Также предприятие обязали сделать перерасчет - вернуть деньги потребителям за взятые с них коэффициенты для приведения объемов природного газа к стандартным условиям. Ввели такое в октябре 2018 года, сообщает UA:СУМИ.
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