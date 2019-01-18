Сумские копы спасли очередного самоубийцу (видео)

На линию 102 обратилась женщина, которая сообщила, что увидела неизвестного гражданина, который перелез через перила моста на улице Прокофьева и якобы собирается прыгнуть.
Патрульные оперативно прибыли на указанное место. Уже за перилами моста, на плите, стражи порядка обнаружили 33-летнего сумчанина с физическими недостатками. Во время общения с полицейскими он рассказал, что поссорился с братом, после чего выпил алкогольных напитков и решил покончить с собой.
Долгое время инспекторы поддерживали контакт с гражданином и в конце концов уговорили мужчину жить.
На место вызвали сотрудников Управления ГСЧС Украины в Сумской области. С помощью лестницы мужчина поднялся на мост. В дальнейшем, стражи порядка успокоили его и доставили в медицинское учреждение.
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