В Сумах не знают, что делать с историческим зданием Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание экспертной комиссии по техническому состоянию памятки архитектурного наследия, здания, расположенная по ул. Соборная, 44.

В настоящее время вышеуказанное нежилое помещение, которое является памяткой архитектуры местного значения, находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом во время аппаратных совещаний и заседаний с руководителями профильных структурных подразделений горсовета неоднократно акцентировал внимание мэр Сум Александр Лысенко. С целью выяснения и разработки общей стратегии по сохранению и восстановлению здания согласно его распоряжения была создана комиссия в составе руководителей и работников соответствующих структурных подразделений горсовета и облгосадминистрации.

Сегодня под руководством первого заммэра Сум Владимира Войтенко состоялось заседание коллегиального органа по вопросу обследования нежилого помещения.

Комиссией установлено, что здание нуждается в срочном капитальном ремонте фасада и ремонте внутренних помещений. На фасаде здания имеются значительные деформации кирпичной кладки стен и щели, что может создавать опасность для прохожих. К тому же внешнее состояние помещения негативно влияет на общий вид исторического центра города.

На замечания и письма по приведению памятника в надлежащее техническое состояние владелец помещения ООО «Бизнес Диалог» не реагирует.

Учитывая сложившуюся ситуацию, члены комиссии решили осуществить выход на место для обследования здания и составления соответствующего акта. К работе комиссии будут привлечены представители управления государственного архитектурно-строительного контроля, управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, и в случае необходимости, правоохранительные органы.

В случае недостижения согласия с владельцем, городской совет обратится в суд с иском о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения по ул. Соборная, 44 и возвращении памятки архитектуры местного значения в коммунальную собственность территориальной громады города.

«Ждать пока владелец помещения приведет здание в надлежащее состояние не вижу смысла, ведь это вопрос, в первую очередь, безопасности граждан, - говорит Александр Лысенко. - В ближайшее время судьбу Соборной, 44 решит комиссия специалистов, или же орган правосудия».

Городские власти намерены решить вопрос и с другими заброшенными зданиями в центральной части города, в том числе - на ул. Воскресенская. В следующий раз заседание комиссии будет выездным и рассмотрит все юридические аспекты, имущественный статус и дальнейшие правовые шаги в наведении порядка в центре Сум.