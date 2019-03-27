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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13199

В Сумах на водителя маршрутки составили протокол за наезд на собаку

ДТП произошло 4 апреля, около 20.00 на проспекте Курском.

По данным пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, о происшествии на линию «102» сообщила свидетель наезда на собаку. Сегодня патрульные разыскали водителя маршрутки и составили на него протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия, пишет sumy.today.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, водителю грозит штраф в размере 255 гривен, или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Право Дтп Сбили собаку
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