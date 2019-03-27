В Сумах на водителя маршрутки составили протокол за наезд на собаку

По данным пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, о происшествии на линию «102» сообщила свидетель наезда на собаку. Сегодня патрульные разыскали водителя маршрутки и составили на него протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия, пишет sumy.today.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, водителю грозит штраф в размере 255 гривен, или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест сроком от 10 до 15 суток.
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