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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3079

В больнице умер житель Сумщины, получивший 96% ожогов тела

4 апреля в реанимационном отделении умер 58-летний житель Тростянца, который накануне был госпитализирован с диагнозом ожог 96% тела, ожег дыхательный путей и ожоговый шок.

«Мужчина пришел в гости к другу, они выпивали. Хозяин пошел спать и проснулся от криков. Он увидел, что его гость загорелся как факел. На крики прибежал другой сосед, который помогал его тушить. Они же и вызвали скорую», — рассказала начальник сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее словам, открыто уголовное производство, в рамках которого и будет выяснены причины и обстоятельства произошедшего, пишет Панорама.

Право Ожоги
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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