В больнице умер житель Сумщины, получивший 96% ожогов тела

«Мужчина пришел в гости к другу, они выпивали. Хозяин пошел спать и проснулся от криков. Он увидел, что его гость загорелся как факел. На крики прибежал другой сосед, который помогал его тушить. Они же и вызвали скорую», — рассказала начальник сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.
По ее словам, открыто уголовное производство, в рамках которого и будет выяснены причины и обстоятельства произошедшего, пишет Панорама.
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