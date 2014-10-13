В больнице умер житель Сумщины, получивший 96% ожогов тела 4 апреля в реанимационном отделении умер 58-летний житель Тростянца, который накануне был госпитализирован с диагнозом ожог 96% тела, ожег дыхательный путей и ожоговый шок.

«Мужчина пришел в гости к другу, они выпивали. Хозяин пошел спать и проснулся от криков. Он увидел, что его гость загорелся как факел. На крики прибежал другой сосед, который помогал его тушить. Они же и вызвали скорую», — рассказала начальник сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее словам, открыто уголовное производство, в рамках которого и будет выяснены причины и обстоятельства произошедшего, пишет Панорама.