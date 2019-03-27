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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35104

В Сумах открыли реперфузионный центр

В рамках правительственной программы открыли еще один реперфузионный центр, где пациенты с инфарктом и инсультом могут получить помощь круглосуточно.

Новый реперфузионный центр открыли 3 апреля на базе Сумской областной клинической больницы. Благодаря усилиям местных властей в центре сделали ремонт и создали все условия для установления ангиографа, закупленного на условиях софинансирования из государственного и местного бюджета. Ангиограф - это высокоточное и современное оборудование, которое позволяет определить, где именно в сосудах нарушено кровообращение. Центр работает 24/7/365 и является 41-ым в сети реперфузионных центров, которую развивают Правительство и МОЗ Украины для принципиального изменения системы оказания помощи пациентам с острым инфарктом миокарда.

Напомним: пациенты с острым инфарктом миокарда в критическом состоянии получают необходимую помощь бесплатно, ведь государство полностью покрывает потребность в стент-системах для пациентов, которые требуют немедленного стентирования.

Общество Реперфузионный центр
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