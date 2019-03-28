На Сумщине воры обокрали доверчивых пенсионерок Жертвами злоумышленников стали пенсионеры из Сум и Белопольского района. Под разными предлогами они зашли в дома престарелых и совершившили кражи крупных сумм денег.

В Сумской отдел полиции обратилась 90-летняя жительница Сум с сообщением о преступлении. Как выяснилось, вчера днем в ее домовладение зашли две неизвестные женщины и предложили помощь в покупке дешевых продуктов. Пока бабушка думала, что же ей стоит приобрести, злоумышленницы вычислили место, где пенсионерка хранит деньги, и, воспользовавшись ее невнимательностью, украли их. Пропажу 30000 гривен старушка обнаружила через 20 минут, но воровок уже и след простыл.

В тот же день в селе Речки Белопольского района к 81-летней местной жительнице пришли две неизвестные женщины, якобы «по поводу монетизации субсидии». Когда бабушка на мгновение отвлеклась, злоумышленницы похитили из дома деньги в сумме 10000 гривен и быстро покинули чужой дом.

Полиция открыла уголовные производства по ч.3 и ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следственно-розыскные действия с целью установления лиц, которые обокрали стариков, забрав все отложенные на «черный день» сбережения.

Правоохранители еще раз обращаются к жителям области, и особенно к пенсионерам и пожилым людям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными и не впускать в свои дома незнакомцев, кем бы они ни назывались - представителями пенсионного фонда, социальных служб, газовых или электрических сетей. Требуйте, чтобы уполномоченные от тех или иных учреждений и организаций, если они таки приходят к вам, обязательно предъявляли удостоверения личности. Когда прибывшие начинают затрагивать какие-либо темы, связанные с обменом денег, повышением социальных выплат, неожиданной денежной помощью, доплатой к пенсиям, заниматься переписыванием серий и номеров денежных купюр большого номинала с предложением дальнейшего «обмена» на новые деньги, предлагают приобрести с доставкой дешевый мед, сахар и другие продукты питания - знайте, вероятнее всего вас хотят обокрасть или обмануть, выманив ваши же деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.