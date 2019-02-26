За месяц население Сумщины сократилось более чем на тысячу человек

На протяжении января 2019 года численность населения области уменьшилась на 1385 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения - на 1313 человек.
В январе 2019 года в области родилось 574 ребенка, что на 109 младенцев меньше по сравнению с январем 2018 года; количество умерших увеличилось на 254 человека и составила 1887 человек, сообщает главное управление статистики в Сумской области.
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