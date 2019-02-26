За месяц население Сумщины сократилось более чем на тысячу человек Численность населения Сумской области, по оценке, на 1 февраля 2019 года составила 1080 тыс. человек.

На протяжении января 2019 года численность населения области уменьшилась на 1385 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения - на 1313 человек.

В январе 2019 года в области родилось 574 ребенка, что на 109 младенцев меньше по сравнению с январем 2018 года; количество умерших увеличилось на 254 человека и составила 1887 человек, сообщает главное управление статистики в Сумской области.