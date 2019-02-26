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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29123

За месяц население Сумщины сократилось более чем на тысячу человек

Численность населения Сумской области, по оценке, на 1 февраля 2019 года составила 1080 тыс. человек.

На протяжении января 2019 года численность населения области уменьшилась на 1385 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения - на 1313 человек.

В январе 2019 года в области родилось 574 ребенка, что на 109 младенцев меньше по сравнению с январем 2018 года; количество умерших увеличилось на 254 человека и составила 1887 человек, сообщает главное управление статистики в Сумской области.

Общество Демография Статистика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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