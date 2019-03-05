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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10158

На Сумщине посчитали безработных

По данным Сумского областного центра занятости в течение января-февраля 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 5148 человек.

За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 1407 человек, больше всего - в г. Сумы, Тростянецком и Шосткинском районах. Кроме того, 1376 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец февраля 2019 года на учете оставалось 16,9 тыс. безработных, из которых 27% - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2459 свободных рабочих мест. Нагрузка на 1 вакантную должность в среднем составлял 7 человек.

Пособие по безработице на конец февраля 2019 года получали 13,9 тыс. человек. Средний размер помощи в феврале текущего года составил 2716 грн (в соответствующем месяце прошлого года - 2194 грн), сообщает главное управление статистики в Сумской области.

Общество Безработные Статистика
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