Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51159

За год средняя зарплата на Сумщине увеличилась на 20%

В феврале 2019 года на предприятиях Сумщины было занято 196,7 тыс. человек против 204,4 тыс. человек - в феврале 2018 года.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в феврале 2019 года в среднем составляла 7819 грн, что на 20,4% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 10,3%.

Задолженность по выплате заработной платы в течение февраля 2019 года увеличилась на 1,9 млн грн и на 1 марта 2019 года составила 285,8 млн грн. Наибольшим должником является ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 218,0 млн.грн, сообщает главное управление статистики в Сумской области.

Экономика Средняя зарплата Статистика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня 17:10

На Сумщине посчитали безработных

По данным Сумского областного центра занятости в течение января-февраля 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 5148 человек....

Сегодня 16:29

За месяц население Сумщины сократилось более чем на тысячу человек

Численность населения Сумской области, по оценке, на 1 февраля 2019 года составила 1080 тыс. человек....

02.04.2019 14:29

Статистика: средняя зарплата на Сумщине уже 7819 грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в феврале...

18.03.2019 15:20

На Сумщине за два месяца стало на 5 тысяч безработных больше

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в области....

05.03.2019 14:28

Статистика посчитала: средняя зарплата в Сумах – 8701 гривна

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.