За год средняя зарплата на Сумщине увеличилась на 20%

Начисленная заработная плата одного штатного работника в феврале 2019 года в среднем составляла 7819 грн, что на 20,4% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 10,3%.
Задолженность по выплате заработной платы в течение февраля 2019 года увеличилась на 1,9 млн грн и на 1 марта 2019 года составила 285,8 млн грн. Наибольшим должником является ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 218,0 млн.грн, сообщает главное управление статистики в Сумской области.
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