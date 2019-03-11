Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24274

В Тростянце строят инклюзивный центр

В Тростянецкой громаде инклюзивное образование требуются более 70 детям.

Уже в мае они будут учиться в современном инклюзивно-ресурсном центре, оснащенном соответствующими средствами, в частности, современной компьютерной техникой, мобильными мебелью, современными методиками и дидактическим оборудованием, сообщили в Тростянецком горсовете.

В каждом из 11-ти кабинетов в индивидуальном порядке с ребенком будут работать коррекционные педагоги, специалист-дефектолог, психолог, логопед, реабилитолог. В просторном комфортном холле родители смогут ожидать своих детей.

Общая площадь помещения - 291 кв. м. На сегодня в нем выполнена перепланировка, модернизирована система отопления, установлены энергосберегающие окна, сделана стяжку пола, пошпаклеваны и прошиты гипсокартоном потолок и стены, обустроен санузел.

Для качественного освещения в комнатах и коридорах установят практические и экономные LED светильники. У входа в инклюзивно-ресурсный центр обустроят пандус.

Общество Инклюзивный ресурсный центр Тростянец
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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