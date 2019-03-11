В Тростянце строят инклюзивный центр В Тростянецкой громаде инклюзивное образование требуются более 70 детям.

Уже в мае они будут учиться в современном инклюзивно-ресурсном центре, оснащенном соответствующими средствами, в частности, современной компьютерной техникой, мобильными мебелью, современными методиками и дидактическим оборудованием, сообщили в Тростянецком горсовете.

В каждом из 11-ти кабинетов в индивидуальном порядке с ребенком будут работать коррекционные педагоги, специалист-дефектолог, психолог, логопед, реабилитолог. В просторном комфортном холле родители смогут ожидать своих детей.

Общая площадь помещения - 291 кв. м. На сегодня в нем выполнена перепланировка, модернизирована система отопления, установлены энергосберегающие окна, сделана стяжку пола, пошпаклеваны и прошиты гипсокартоном потолок и стены, обустроен санузел.

Для качественного освещения в комнатах и коридорах установят практические и экономные LED светильники. У входа в инклюзивно-ресурсный центр обустроят пандус.