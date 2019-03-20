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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33192

На Сумщине пиротехники за день подорвали 41 боеприпас времен войны

5 апреля пиротехническим отделением Мижрегиональнго центра быстрого реагирования ГСЧС Украины было уничтожено путем подрыва 41 взрывоопасный предмет времен войны.

Среди них - четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм, один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, восемь минометных мин калибра 82 мм и 27 минометных мин калибра 50 мм в селе Великое озеро Ахтырского района.

Пиротехники осторожно поместили взрывоопасные предметы в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.

ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой: найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему , о находке срочно сообщите местные органы власти или народную службу спасения по телефону «101».

Общество Устаревшие боеприпасы
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