Депутата Сумского облсовета признали виновным в пьяной езде Депутата Сумского областного совета Владимира Поцелуева признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Однако закрыли дело из-за истечения срока взыскания админнарушения. Сам Владимир Поцелуев сегодня в девятый раз не явился на заседание. На этот раз - из-за отпуска, пишет UA:СУМИ.