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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42576

Депутата Сумского облсовета признали виновным в пьяной езде

Депутата Сумского областного совета Владимира Поцелуева признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Однако закрыли дело из-за истечения срока взыскания админнарушения. Сам Владимир Поцелуев сегодня в девятый раз не явился на заседание. На этот раз - из-за отпуска, пишет UA:СУМИ.

Право Владимир Поцелуев Пьяный за рулем
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