Депутата Сумского облсовета признали виновным в пьяной езде

Однако закрыли дело из-за истечения срока взыскания админнарушения. Сам Владимир Поцелуев сегодня в девятый раз не явился на заседание. На этот раз - из-за отпуска, пишет UA:СУМИ.
Посреди ночи на улице Набережная реки Стрелки, патрульные увидели автомобиль Mercedes-Benz Vito, водитель которого нарушил ПДД....
К патрульным обратился неравнодушен сумчанин и сообщил, что водитель автомобиля Chevrolet Cruze предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения....
Утром 27 марта экипаж патрульных получил сообщение о ДТП в селе Песчаное....
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Сегодня, 28 марта, в Заречном райсуде должно было состояться заседание по делу главного врача Сумской ЦРБ и главы фракции «Батькивщина»...