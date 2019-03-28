На Сумщине сгорел еще один человек, сжигая сухостой

Обгоревшее тело 79-летнего мужчины только нашли на территории собственного домовладения в г. Белополье, написала в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
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