На Сумщине пиротехники подорвали 50-килограммовую авиабомбу 5 апреля пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезврежено авиационную бомбу ФАБ-50 времен прошлых войн, которая накануне была обнаружена в городе Дружба Ямпольского района.

На опасный предмет наткнулся местный житель во время земляных работ. О находке времен войны он срочно сообщил правоохранителям и народную службу спасения «101».

Пиротехники осторожно поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиля и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.