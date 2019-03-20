На Сумщине пиротехники подорвали 50-килограммовую авиабомбу

На опасный предмет наткнулся местный житель во время земляных работ. О находке времен войны он срочно сообщил правоохранителям и народную службу спасения «101».
Пиротехники осторожно поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиля и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.
5 апреля пиротехническим отделением Мижрегиональнго центра быстрого реагирования ГСЧС Украины было уничтожено путем подрыва 41 взрывоопасный предмет времен войны....
4 апреля пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) были проведены работы по обезвреживанию...
Правоохранители предупреждают о смертельной опасности, которую несут неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны....
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