Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3975

«Сумчанка» не прошла в полуфинал в Беларуси

Сегодня, 5 апреля, в Барановичах – третий день VI Международного турнира среди женских команд по хоккею на траве «Кубок «Содружество».

В этом году в турнире на призы Барановичского горисполкома принимают участие 10 команд из 4 стран: хозяева «Текстильщик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодонска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Барнаула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах играют украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.

Команды разделены на две подгруппы. В полуфиналы выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу «крест-накрест».

Турнир является подготовкой к чемпионатам своих стран, а также к Еврокубкам.

После победы в первый день над барнаульским «Коммунальщиком» 4:1, ничьи 2:2 против «Динамо» из Электростали и проигрыша от «Виктории» Смолевичи 0:6, сегодня МСК «Сумчанка» проиграла еще и ХК «Минск», за который выступают несколько воспитанниц сумского хоккея, - 1:3.

С 4 очками наша команда заняла четвертое место в группе и теперь будет сражаться за 5-8 места.

Спорт МСК Сумчанка Хоккей на траве
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