«Сумчанка» не прошла в полуфинал в Беларуси

В этом году в турнире на призы Барановичского горисполкома принимают участие 10 команд из 4 стран: хозяева «Текстильщик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодонска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Барнаула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах играют украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.
Команды разделены на две подгруппы. В полуфиналы выйдут по две сильнейшие дружины, между собой они сыграют по принципу «крест-накрест».
Турнир является подготовкой к чемпионатам своих стран, а также к Еврокубкам.
После победы в первый день над барнаульским «Коммунальщиком» 4:1, ничьи 2:2 против «Динамо» из Электростали и проигрыша от «Виктории» Смолевичи 0:6, сегодня МСК «Сумчанка» проиграла еще и ХК «Минск», за который выступают несколько воспитанниц сумского хоккея, - 1:3.
С 4 очками наша команда заняла четвертое место в группе и теперь будет сражаться за 5-8 места.
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