В Сумах полгорода останется без газа

ПАО «Сумыгаз» сообщает, что 10-11 апреля будет временно прекращено-ограничено распределение природного газа в г. Сумы (ул. Харьковская (1 1/1, 3, 3/1, 3/2, 7, 23, 23/1, 25, 37), пр. М. Лушпы, ул. Заливная, ул. Интернационалистов, ул. Героев Крут, ул. И.Сирко).
Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса плановых профилактических работ на распределительном газопроводе высокого давления.
Газовики просят всех потребителей 10 и 11 апреля с 9.00 до 19.00 не использовать природным газом для бытовых нужд и перекрыть в помещениях домовладений краны перед газовыми приборами.
В некоторых случаях сроки выполнения работ могут быть изменены, а в графики внесены соответствующие корректировки, сообщает сайт компании.
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