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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:24114

Роменчанин пытался перебросить в колонию телефоны и наркотики

В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

4 апреля около 23.15 сотрудниками оперативного отдела учреждения был задержан гражданин, который перебросил на территорию внутренней охраняемой зоны три пакета. На место происшествия были вызваны сотрудники Роменского отдела полиции.

В ходе проверки было выявлено и изъято 3 пакета, содержащие: 14 мобильных телефонов, 30 г вещества растительного происхождения и 5 г порошка белого цвета с характерными признаками наркотического средства.

Также задержанный добровольно выдал работникам полиции полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения с характерным признакам наркотического средства.

По данному факту проводится проверка.

Право Наркотики Роменская исправительная колония №56
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