Роменчанин пытался перебросить в колонию телефоны и наркотики

4 апреля около 23.15 сотрудниками оперативного отдела учреждения был задержан гражданин, который перебросил на территорию внутренней охраняемой зоны три пакета. На место происшествия были вызваны сотрудники Роменского отдела полиции.
В ходе проверки было выявлено и изъято 3 пакета, содержащие: 14 мобильных телефонов, 30 г вещества растительного происхождения и 5 г порошка белого цвета с характерными признаками наркотического средства.
Также задержанный добровольно выдал работникам полиции полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения с характерным признакам наркотического средства.
По данному факту проводится проверка.
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