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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юная ахтырчанка покорила Израиль

Ученица Ахтырской детской музыкальной школы им. П.Билинника Алена Габрелиян на Интернациональном конкурсе «Весёлые ребята» в г. Хайфа (Израиль) получила Гран-при в номинации «вокал».

Также ахтырчанка награждена почетным дипломом участника дружеского совместного концерта «В гостях у «Фантазии» в рамках международного проекта «Музыка нас соединила» (Израиль - Украина) в г. Мигдаль-ха-Эмек (Израиль).

Досуг Ахтырка Вокал
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