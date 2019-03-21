Юная ахтырчанка покорила Израиль

Также ахтырчанка награждена почетным дипломом участника дружеского совместного концерта «В гостях у «Фантазии» в рамках международного проекта «Музыка нас соединила» (Израиль - Украина) в г. Мигдаль-ха-Эмек (Израиль).
Сотрудники полиции разоблачили в совершении кражи ранее судимого 46-летнего грузчика, который вытащил из сумки владелицы торговой точки денежные средства на...
На частоте 103,7 FM начала 24-часовое вещание КП «Телерадиокомпания «Ахтырка»....
Сегодня, 22 марта, в 16:00 Владимира Твердохлиба, который кухонным ножом отрезал себе правую ступню, госпитализировали в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ....
Администрация КУ «Ахтырская ЦРБ» сообщает, что больной был доставлен в отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи 18 марта около 18.30 ...
Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными при покупке-продаже через Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная жертва -...