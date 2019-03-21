Юная ахтырчанка покорила Израиль Ученица Ахтырской детской музыкальной школы им. П.Билинника Алена Габрелиян на Интернациональном конкурсе «Весёлые ребята» в г. Хайфа (Израиль) получила Гран-при в номинации «вокал».

Также ахтырчанка награждена почетным дипломом участника дружеского совместного концерта «В гостях у «Фантазии» в рамках международного проекта «Музыка нас соединила» (Израиль - Украина) в г. Мигдаль-ха-Эмек (Израиль).