Студенты-волейболисты с бронзой всеукраинской спартакиады

Сегодня, 5 апреля, в Николаеве закончились соревнования по волейболу среди команд учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Украины, в которых сборная юношеская команда области завоевала почетное третье место.
Основу сборной команды составили спортсмены ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище» (Кошевец Артем, Петруша Александр Лазаренко Даниил, Пасюра Александр, Сергиенко Артем, Фесенко Денис, тренеры Петров В.Я., Яловый А.Г.); ГУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса» (Артюх Алексей, Власенко Виталий, Киваева Даниил, Степченко Максим, тренеры - Тимощенко М.О, Скачек А.И., Редченко А.О.). Дополнили состав сборной ученики ГУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» Листунова Александр, Лукинцов Валентин, тренер Строколис С.М.
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