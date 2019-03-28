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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:12117

Суд взял под стражу замначальника Сумского госгеокадастра, задержанного на взятки в 20 тыс. долларов

Сегодня, 5 апреля, Лычаковский районный суд г. Львова избрал заместителю начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

В качестве альтернативы, суд определил возможность внесения залога – 998 920 грн. Также решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности.

Напомним, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины следователями Следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области и при оперативном сопровождения Управления защиты экономики в Волынской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным чиновником.

Взятка в сумме 20 000 долларов США предназначался для согласования государственной землеустроительной экспертизы проекта землеустройства по отводу земельного участка за пределами населенного пункта, сообщает Военная прокуратура Западного региона Украины.

Право Взятка Госгеокадастр Под стражу
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