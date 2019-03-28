В качестве альтернативы, суд определил возможность внесения залога – 998 920 грн. Также решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности.
Напомним, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины следователями Следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области и при оперативном сопровождения Управления защиты экономики в Волынской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным чиновником.
Взятка в сумме 20 000 долларов США предназначался для согласования государственной землеустроительной экспертизы проекта землеустройства по отводу земельного участка за пределами населенного пункта, сообщает Военная прокуратура Западного региона Украины.
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