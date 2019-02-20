Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:16119

Глуховская студентка с бронзой турецкого Гран-при

Сегодня, 5 апреля, в турецкой Анталия стартовал турнир серии «Гран-при» по дзюдо.

В первый день соревнований на татами вышли четверо украинских дзюдоистов. Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скора (весовая категория до 57 кг) стала бронзовой призеркой, проиграв в полуфинале будущей победительнице. Студент СумГУ Богдан Ядов (66 кг) проиграл в первой же схватке. Артем Лесюк (60 кг) занял пятое место, Георгий Зантарая (66 кг) проиграл во втором круге.

Завтра на татами выйдут сумчанин Артем Хомула (73 кг) и студент СумГУ Андрей Колесник (+100 кг).

Спорт Дзюдо Мария Скора
view counter

По тематике

Роменская дзюдоистка взяла бронзу чемпионата Украины
28.03.2019 10:39

Роменская дзюдоистка взяла бронзу чемпионата Украины

26-27 марта в Днепре проходил юниорский чемпионат Украины по дзюдо (среди спортсменов до 21 года)....

Сумские дзюдоисты отличились на «Киевской весне»
14.03.2019 10:05

Сумские дзюдоисты отличились на «Киевской весне»

9 марта в столице проходил Открытый всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна» среди юношей 2003-2004, 2005-2006р.н....

Сумской студент завоевал «бронзу» в Марокко
11.03.2019 08:30

Сумской студент завоевал «бронзу» в Марокко

С 8 по 10 марта в Марокко прошел Grand Prix Marrakech по дзюдо....

Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games
01.03.2019 10:38

Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)....

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины
20.02.2019 10:15

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины

19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.