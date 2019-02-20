Глуховская студентка с бронзой турецкого Гран-при

В первый день соревнований на татами вышли четверо украинских дзюдоистов. Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скора (весовая категория до 57 кг) стала бронзовой призеркой, проиграв в полуфинале будущей победительнице. Студент СумГУ Богдан Ядов (66 кг) проиграл в первой же схватке. Артем Лесюк (60 кг) занял пятое место, Георгий Зантарая (66 кг) проиграл во втором круге.
Завтра на татами выйдут сумчанин Артем Хомула (73 кг) и студент СумГУ Андрей Колесник (+100 кг).
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