Глуховская студентка с бронзой турецкого Гран-при Сегодня, 5 апреля, в турецкой Анталия стартовал турнир серии «Гран-при» по дзюдо.

В первый день соревнований на татами вышли четверо украинских дзюдоистов. Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скора (весовая категория до 57 кг) стала бронзовой призеркой, проиграв в полуфинале будущей победительнице. Студент СумГУ Богдан Ядов (66 кг) проиграл в первой же схватке. Артем Лесюк (60 кг) занял пятое место, Георгий Зантарая (66 кг) проиграл во втором круге.

Завтра на татами выйдут сумчанин Артем Хомула (73 кг) и студент СумГУ Андрей Колесник (+100 кг).