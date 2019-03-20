Сумские волейболисты проиграли «Фавориту»

Игра в рамках полуфинала за 5-8 места закончилась «сухой» победой хозяев 3:0 (25-20, 25-23, 25-20). По сумме двух матчей (первая игра в Сумах также завершилась победой команды с Полтавщины 2:3) дальше проходит «Фаворит», который теперь сыграет за 5-ое место с победителем пары «Новатор» Хмельницкий – «Буревестник-ШВСМ» Чернигов. А сумчане сыграют с неудачниками этой пары за 7-ое место.
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