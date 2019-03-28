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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29217

Сегодня сумские футзалисты сыграют первый матч ¼ финала первой лиги (трансляция)

Сегодня, 6 апреля, состоится первая игра 1/4 финала чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Матч между «Атлетиком» и «FoodCentre-СумДУ» пройдёт в Броварах, начало игры — в 19.00.

В регулярном чемпионате сумчан дважды обыграли броварчан: 5:4 на выезде и 4:1 дома.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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