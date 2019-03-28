Сегодня сумские футзалисты сыграют первый матч ¼ финала первой лиги (трансляция)

Матч между «Атлетиком» и «FoodCentre-СумДУ» пройдёт в Броварах, начало игры — в 19.00.
В регулярном чемпионате сумчан дважды обыграли броварчан: 5:4 на выезде и 4:1 дома.
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