Сегодня сумские футзалисты сыграют первый матч ¼ финала первой лиги (трансляция) Сегодня, 6 апреля, состоится первая игра 1/4 финала чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Матч между «Атлетиком» и «FoodCentre-СумДУ» пройдёт в Броварах, начало игры — в 19.00.

В регулярном чемпионате сумчан дважды обыграли броварчан: 5:4 на выезде и 4:1 дома.