Сумчан приглашают на футзальный уик-энд 6-7 апреля в Сумах пройдет финальный этап чемпионата области по футзалу.

Сегодня, 5 апреля, в помещении Федерации футбола Сумской области состоялась жеребьевка розыгрыша плей-офф чемпионата области по футзалу. Свое участие в финальной стадии турнира подтвердили 8 коллективов. Итак, в субботу состоится 1/4 финала, а в воскресенье команды сыграют полуфиналы и финал.

6 апреля 2019 года /суббота/

Легкоатлетический манеж СумГУ

11-00 Сумы-1 («LS Group») — Сумы-2 («CompService»)

12-00 «Феникс» (Ромны) — «Ярославна» (Путивль)

13-00 сборная Краснополья — сборная Недригайлова

14-00 сборная Белополья — «Автомобилист» (Лебедин)