Сумчан приглашают на футзальный уик-энд

Сегодня, 5 апреля, в помещении Федерации футбола Сумской области состоялась жеребьевка розыгрыша плей-офф чемпионата области по футзалу. Свое участие в финальной стадии турнира подтвердили 8 коллективов. Итак, в субботу состоится 1/4 финала, а в воскресенье команды сыграют полуфиналы и финал.
6 апреля 2019 года /суббота/
Легкоатлетический манеж СумГУ
11-00 Сумы-1 («LS Group») — Сумы-2 («CompService»)
12-00 «Феникс» (Ромны) — «Ярославна» (Путивль)
13-00 сборная Краснополья — сборная Недригайлова
14-00 сборная Белополья — «Автомобилист» (Лебедин)
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