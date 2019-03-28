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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:37144

Сумчан приглашают на футзальный уик-энд

6-7 апреля в Сумах пройдет финальный этап чемпионата области по футзалу.

Сегодня, 5 апреля, в помещении Федерации футбола Сумской области состоялась жеребьевка розыгрыша плей-офф чемпионата области по футзалу. Свое участие в финальной стадии турнира подтвердили 8 коллективов. Итак, в субботу состоится 1/4 финала, а в воскресенье команды сыграют полуфиналы и финал.

6 апреля 2019 года /суббота/

Легкоатлетический манеж СумГУ

11-00 Сумы-1 («LS Group») — Сумы-2 («CompService»)

12-00 «Феникс» (Ромны) — «Ярославна» (Путивль)

13-00 сборная Краснополья — сборная Недригайлова

14-00 сборная Белополья — «Автомобилист» (Лебедин)

Спорт Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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