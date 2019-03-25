Донецкий «Шахтер» сыграет в Сумах 8 апреля в Сумах пройдут две игры Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

На поле футбольного центра «Барса» местные команды будут принимать одногодок из донецкого «Шахтера».

В 12.00 начнется игра среди футболистов до 14 лет, в 14.00 – среди «15-летних».

Вход свободный.