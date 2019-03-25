Донецкий «Шахтер» сыграет в Сумах

На поле футбольного центра «Барса» местные команды будут принимать одногодок из донецкого «Шахтера».
В 12.00 начнется игра среди футболистов до 14 лет, в 14.00 – среди «15-летних».
Вход свободный.
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